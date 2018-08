Lidl z nową kolekcją od Hedi Klum na jesień

Na dzień przed rozpoczęciem kalendarzowej jesieni do sieci sklepów Lidl trafi najnowsza kolekcja od Heidi Klum - #LETSSHAKEITUP. Klientki będą miały do wyboru proste stroje na każdy dzień, w kolorach czerwonym, różowym i jagodowym.

Tym, co przykuwa uwagę są świeże barwy. Kolekcja "Esmara by Heidi Klum" wprowadza akcenty kolorystyczne w różnych odcieniach czerwieni. Są to zarówno ogniste, czerwone spodnie z grubej tkaniny, jak również kardigany w intensywnych różowych odcieniach. Wspomniane elementy wprowadzą dużo świeżości do garderoby. Ciekawe czerwone szczegóły są uzupełnione bogatymi czarnymi akcentami i delikatnymi odcieniami beżu.