"Lidlomix" wraca. Do kupienia wyjątkowo niskiej cenie

W skład zestawu wchodzą: pokrywa, wkładka do gotowania na parze, nasadka do gotowania na parze, wkład do gotowania, a także duża misa do mieszania (4,5 l) wykonana ze stali nierdzewnej, wkład z ostrzami, nasadka do ubijania, szpatułka ze zdejmowaną końcówką oraz pokrywka z otworem do napełniania i miarką.