Limit dla emerytów w górę. Mogą już bez obaw zarabiać 3,5 tys zł.

Limit dorabiania dla sporej grupy emerytów znowu wzrósł. Teraz wynosi 3549,70 zł, a to o niemal 400 zł więcej niż przed rokiem. Jeszcze bardziej wzrósł limit zarobków, przy których ZUS zawiesza świadczenia.

Na czym polega limit dorabiania dla tych, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę? Jeśli emeryt pracuje na emeryturze, to do pewnego pułapu ZUS nie pomniejsza świadczenia. Teraz ten limit wyniesie 3549,70 zł, a to o 385 zł więcej niż poprzednio - podaje "Super Express". Jeśli emeryt zarobi więcej, to każda złotówka powyżej pułapu zostanie mu odliczona ze świadczenia.