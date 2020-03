Lista leków refundowanych. Seniorzy chorzy na serce zapłacą więcej

Nowa lista leków refundowanych wiąże się z podwyżkami preparatów pomagających w walce ze złym cholesterolem i leków dla cukrzyków.

Pacjenci muszą się liczyć z podwyżkami sięgającymi od kilkunastu groszy do nawet kilku złotych za opakowanie. Chodzi m.in. o takie produkty, jak Atoris, Torvacard, Roswera, Atrox, Tulip 80 mg i Simorion.

Zdrożeją też niektóre leki dla cukrzyków. Najbardziej Toueo, którego cena podskoczy ze 159,10 zł do aż 207,20. To prawie 50-złotowa podwyżka. Z kolei Tresiba flex podrożeje o niemal 21 złotych - ze 102,73 zł do 123,72 zł.