Listy od ZUS w śmietniku to zły pomysł. Mieszkaniec Pruszkowa popełnił błąd

Gruz, pusta butelka, zgnieciona puszka oraz… prywatne informacje wraz z prognozowaną wysokością emerytury. Takie "skarby" można znaleźć, wyrzucając śmieci. O ile butelka w pojemniku nie powinna dziwić, to list z ZUS już zwraca uwagę. Tym bardziej, gdy leży na samym wierzchu. To poważny błąd.

List z ZUS przeczytany i wyrzucony do śmietnika. Efekt? Pół osiedla może się dowiedzieć, że jeden z mieszkańców Pruszkowa na emeryturze będzie musiał sobie radzić za 2631 zł. Wiek seniora oficjalnie osiągnie za 4 lata. Można też bez problemu sprawdzić, jakie w ostatnim roku składki płacił jego pracodawca. I oczywiście na samej górze pisma jest imię i nazwisko.

Zawartość swojego przydomowego kontenera wysłał nam pan Patryk za pośrednictwem serwisu #dziejesie. To on znalazł niedbale wyrzucony list i wszystkie dokumenty z ZUS. Na szczęście dla wyrzucającego, pan Patryk papiery podarł i schował głębiej. W kolejne ręce już nie trafią. Tym bardziej, że korespondencja to kopalnia wiedzy o nas samych. Warto o nią zadbać.