Łódź nie będzie już miastem meneli. Ostatnia decyzja minister Streżyńskiej przyznaje im internet 5G

Łódź będzie pierwszym polskim miastem, w którym pojawi się internet 5G - podaje Ministerstwo Cyfryzacji w raporcie na temat rozwoju sieci internetowych. To była jedna z ostatnich, ważnych decyzji minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej.

Kilka dni przed dymisją podjęła decyzję o pierwszeństwie w budowie internetu 5G dla Łodzi (East News, Fot: Andrzej Hulimka/REPORTER)

Dokument "Strategia 5G dla Polski" pochodzi z 5 stycznia, a już trzy dni później doszło do rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego, w którym nie znalazło się miejsce dla Anny Streżyńskiej. Zanim jednak wybrano miasto do testów dla 5G, doszło do nieoficjalnych zawodów, komu dać pierwszeństwo do korzystania z najszybszego internetu.

W 2020 roku to w Łodzi powstaną najnowocześniejsze systemy kierowania ruchem miejskim, systemy parkowania wskazujące kierowcy wolne miejsca parkingowe w czasie rzeczywistym. Setki urządzeń w każdej firmie i domu, od komputera, telewizora, systemu klimatyzacji i ogrzewania, po lodówkę, domofon i drzwi, będą mogły korzystać z bezprzewodowej i wszechobecnej łączności. Eksperci mówią o początku nowych usług i zupełnie innej jakości życia mieszkańców.

Sprowadzając to do najważniejszego... przy prędkości internetu na łączach do 20 Gb/s, duże filmy i pliki ściągnięcie z internetu w zaledwie kilka sekund.

Rekomendacja dla Łodzi oznacza, że to od tego miasta operatorzy telekomunikacyjni powinni zacząć budowę sieci 5G. Poprawie ulegnie wiele innych parametrów sieci internetu:

- Szybkość transmisji rzędu dziesiątek Mb/s przypadająca na dziesiątki tysięcy użytkowników,

- Szybkość transmisji danych rzędu 100 Mb/s dla obszarów metropolitalnych,

- Szybkość transmisji rzędu 1 Gb/s dla każdego pracownika na tym samym piętrze biura

Dlaczego Łódź?

"Miasto wybrane do wdrożenia sieci 5G powinno mieć atrakcyjną lokalizację m.in. powinno być położone w okolicy ważnego węzła komunikacyjnego, autostrady, lotniska, czy też na przecięciu szlaków handlowych – elementy te pozwolą bowiem na przeprowadzenie testów w zakresie nowoczesnych rozwiązań tzw. smart transportu i logistyki - czytamy w Strategii 5G dla Polski.

Inne wymienione zalety Łodzi to silne ośrodki akademickie, duże i nowoczesne firmy chętne już dziś do wykorzystania w praktyce zalet szybkiego internetu. Największy komplement pada pod adresem władz miasta, czyli między innymi prezydent Hanny Zdanowskiej z PO. "Duże znaczenie ma gotowość miasta do przeprowadzenia sprawnego pilotażu i wdrożenia- chodzi tu nie tylko o otwartość włodarzy miasta na nowinki technologiczne, ale też o dojrzałość organizacyjną samego urzędu" - brzmi cytat.

W raporcie Łódź jawi się więc jako kwitnące, najnowocześniejsze i najbardziej wygodne do życia miasto w Polsce. To zupełnie odmienna opinia, niż ta wygłoszona trzy lata temu przez Bogusława Lindę: - Łódź to umarłe miasto meneli - ocenił aktor podczas rozmowy z dziennikarzami.

Testament Streżyńskiej

Co ciekawe, Strategia 5G zawiera coś co dziś można już nazwać "testamentem Anny Streżyńskiej" - czyli wyznacza kierunki działań dla urzędnika odpowiedzialnego za cyfryzację kraju w kolejnych latach. Wylicza konieczne do przeprowadzenia ustawy, zalecenia w sprawie usuwania barier w budowie sieci internetowej.