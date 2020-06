Lokale wyborcze. Czy na wybory można przyjść ze swoim długopisem?

Już dzisiaj wybory prezydenckie 2020 roku. Z tej okazji resort zdrowia opublikował wytyczne w kwestii głosowania, z których wynika, że do lokalu wyborczego można przyjść z własnym długopisem. Namawiała do tego także szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Jak wówczas podkreśliła, długopisy będą w każdym z lokali wyborczych, ale dla naszego własnego bezpieczeństwa można zabrać swój własny długopis, zabrać rękawiczki, można skorzystać z płynu dezynfekującego, można również z rękawiczek – mówiła w piątek. Przypomnijmy, że przed wejściem do samego lokalu konieczne jest zakrycie nosa i ust przed udaniem się do lokalu wyborczego. Można użyć maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części.

Wybory prezydenckie 2020. Jak głosować w wyborach na prezydenta i w jakich godzinach? Zasady

W lokalu wyborczym należy pobrać kartę do głosowania, jednak żeby tak się stało, w pierwszej kolejności musimy okazać dokument potwierdzający naszą tożsamość. Może to być dowód osobisty lub każdy inny dokument posiadający informację o organie, który go wydał oraz nasze imię, nazwisko oraz zdjęcie. Do tych dokumentów zaliczają się paszport, prawo jazdy, legitymacja, karta miejska.