"LOL", "WTF" i "FML" - wielka korporacja chce zastrzec popularne w internecie skróty

Procter & Gamble Co., największy producent kosmetyków i środków do higieny osobistej, chce zastrzec popularne wśród młodych konsumentów skróty. "LOL", "WTF" i "NBD" - tak mogą się nazywać nowe produkty amerykańskiej korporacji.

Co ciekawe, aż dwa spośród skrótów, które chce zastrzec P&G, odnoszą się do niecenzuralnych wyrażeń - “WTF" oraz “FML". Jeden jest stosowany, by wyrazić zdziwienie. Wyrażenie "FML" stosusuje się natomiast według serwisu Urban Dictionary, żeby ponarzekać nieco na swoje życie.

"LOL" to chyba najpopularniejsze wyrażenie spośród wszystkich czterech. To skrót od angielskiego "laughing out loud", czyli po prostu głośnego śmiechu."NBD" to z kolei "no big deal", czyli nic wielkiego. Jak jednak P&G zamierza wykorzystać te nazwy? Serwis a.list daily sugeruje jednak, że do celów marketingowych koncern może inaczej rozszyfrowywać skróty. I tak "WTF" może oznaczać “wash the floor,” czyli "mycie podłogi", a "FML" to "for maximum lahter" (maksymalnie pieniące się).