Wojna pokoleń. Tak się skończyła pomoc ojca w napisaniu CV dla córki

Zemsta jest słodka – pomyślał zapewne ojciec 16-letniej Lauren z Redcar w Wielkiej Brytanii, gdy ta poprosiła go o pomoc w napisaniu pierwszego w życiu CV.

Dziewczyna wrzuciła CV do sieci. Rozbawiło nie tylko znajomych Lauren, ale też innych internautów.

- Świetne CV! Moja firma cię zatrudni, tylko usuń ze zdjęcia na Twitterze adres i numer telefonu – napisał użytkownik William Fish. Inni użytkownicy gratulowali i śpieszyli podsyłać linki do zagranicznych serwisów, które także poinformowały o sprawie.

A jak się to wszystko skończyło? Negatywne odczucia ojca nie mają pokrycia w faktach. Kilka dni po opublikowaniu CV dziewczyna dostała świadectwo ukończenia gimnazjum, na którym były same dobre oceny. Dostała się też do szkoły pielęgniarskiej.