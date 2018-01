Losowanie Eurojackpot. Polak wygrał miliony

W piątkowym losowaniu Eurojackpot znów nie padła główna wygrana. Jednak ktoś w Polsce może się cieszyć. "Na otarcie łez" zgarnął dwa miliony złotych.

Za nami kolejne losowanie Eurojackpot. 26 stycznia szczęśliwymi numerami okazały się 10, 23, 26, 29, 35, (3, 5). Do wygrania było aż 375 milionów złotych.

Eurojackpot to organizowana dla 18 państw europejskich (w tym dla Polski) loteria, w której można wygrać do 90 mln euro. Gra polega na odgadnięciu pięciu zwykłych i dwóch specjalnych numerów.

Organizatorem jest Lottoland, spółka z siedzibą w Gibraltarze. Pomysł na stworzenie Eurojackpota pojawił się w 2006 r., a zrealizowany został w 2012 r. Powodem powołania do życia tej marki było wykreowanie konkurencji dla popularnej loterii EuroMillions, gdzie koszt losów jest wyższy, a szansa na wygraną niższa niż w Eurojackpot.

Zasady Eurojackpota polegają na wykupieniu kuponu o wartości 12,5 zł. Można to zrobić w jednej z tysięcy kolektur w Polsce lub przez internet. Następnie należy wytypować pięć z pięćdziesięciu liczb podstawowych (Eurojackpot) oraz dwie ze specjalnych (Euronumery). Zakres tych ostatnich to od 1 do 10.