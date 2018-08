Losowanie Eurojackpot. Wielka kumulacja wciąż nie została rozbita

Za nami kolejne losowanie Eurojackpot. 10 sierpnia szczęśliwymi numerami okazały się 4, 15,17, 21, 23, (6, 7). Do rozbicia była wielka kumulacja – aż 120 mln złotych.

Ostatnia wielka wygrana padła miesiąc temu. 6 lipca szczęśliwiec, który zagrał w punkcie LOTTO przy ulicy Jana Pawła II 26 w Kaźmierzu (woj. wielkopolskie), wygrał 4 987 999,10 zł. Warto dodać, że w tej kwocie jest zawarta nadwyżka wynikająca z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro, która wyniosła 605 073,40 zł. Była to czwarta najwyższa odnotowana w Polsce w Eurojackpot.

Gracz wykupuje kupon o wartości 12,5 zł. Można to zrobić w jednej z tysięcy kolektur w Polsce lub przez internet. Następnie należy wytypować pięć z pięćdziesięciu liczb podstawowych (Eurojackpot) oraz dwie ze specjalnych (Euronumery). Zakres tych ostatnich to od 1 do 10.