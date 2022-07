LOT odwołuje połączenia. Tak reaguje na chaos na europejskich lotniskach

Od 18 lipca do końca sierpnia anulowane zostały wybrane połączenia "nocujące" (tzn. rejs wieczorem i rejs powrotny rano) do Amsterdamu, Mediolanu, Hamburga, Goteborga i Lublina. Rejsy "nocujące" do Koszyc i Ostrawy zostają zamienione na dzienne, natomiast częstotliwość rejsów do Bejrutu zostaje zmieniona z pięciu tygodniowo – na dwa-trzy razy w tygodniu.