LOT ogłasza siatkę połączeń na wakacje. Poleci do 36 kurortów

Poza tym zostaną uruchomione następujące połączenia:

- z Bydgoszczy do Zadaru i na wyspę Zakynthos;

- z Gdańska do Barcelony, Salonik, Dubrownika, Splitu, Zadaru, Burgas, Chanii, Tirany, na lotniska Rzym-Fiumicino i Kawala oraz wyspy Rodos i Korfu;

- z Katowic-Pyrzowic do Salonik, Chanii, Heraklionu, Burgas, Splitu, Tirany, Palma de Mallorca i na wyspy Kos, Rodos oraz Zakynthos;

- z Krakowa do Rzymu-Fiumicino i lotniska Kalamata, do Barcelony, Zadaru, Chanii, Dubrownika, Salonik i na wyspy Santorini, Korfu, Zakynthos;

- z Lublina do Splitu i na wyspę Korfu;

- z Poznania do Rzymu-Fiumicino, Kawala, Barcelony, Burgas, Splitu, Palma de Mallorca, Podgoricy, Dubrownika, Heraklionu oraz na wyspy Zakynthos i Korfu;

- z Rzeszowa do Barcelony, Zadaru, Salonik i Burgas; ze Szczecina do Zadaru;

- z Wrocławia do Burgas, Rzymu-Fiumicino, Palma de Mallorca, Kawala, Salonik, Barcelony, Chanii, Heraklionu, Dubrownika oraz na wyspy Kos, Rodos, Korfu i Santorini.