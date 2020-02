Lotto. We wtorek 13. raz z rzędu nikt nie wytypował szczęśliwej "szóstki", co powiększyło kwotę kolejnego losowania o kilka milionów. Tym samym w czwartek w puli znajdzie się blisko 30 mln zł.

Lotto. W czwartek do wygrania blisko 30 milionów złotych

Losowanie lotto we wtorek 28 stycznia zakończyło się bez rozstrzygnięcia. Do wygrania było ok. 27 mln zł, ale po raz kolejny - już 13. raz z rzędu - nikt nie wytypował "szczęśliwej" szóstki liczb, gwarantujących główną wygraną w loterii. Tym samym w puli dzisiejszego losowania znajdzie się już 30 mln zł.