Polacy kochają ten sklep. Otwiera nową placówkę w dużej galerii

Action, holenderska sieć dyskontów niespożywczych, już w najbliższą sobotę otworzy swój 400. sklep w kraju. Nowa placówka zlokalizowana będzie w Galerii Panorama w Poznaniu przy ulicy Góreckiej, co czyni ją dziesiątym sklepem sieci w tym mieście.

Nowy sklep w Poznaniu zajmie powierzchnię 1010 mkw. i zatrudni 12 pracowników. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w niedziele handlowe od 10 do 20.