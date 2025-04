Koniec koszmaru właścicieli mieszkań w Hiszpanii. Ocupas ograniczone

Nowe przepisy obowiązujące od 3 kwietnia 2025 r. wskazują, że jednym z decydujących aspektów pozostaje to, czy zajmowana nieruchomość ma właściciela, czy nie . Jeśli lokator nie może przedstawić żadnych dokumentów własności, jest to oficjalnie przestępstwo karne, a nie jak wcześniej przestępstwo regulacyjne o niskiej szkodliwości społecznej, ściganie na wniosek poszkodowanego.

Nowe przepisy umożliwiają rozpoznanie tego przestępstwa przed sądem w maksymalnie 15 dni i natychmiastową eksmisję . Według danych kilku kancelarii prawnych wcześniej aż 80 proc. eksmisji nielegalnych lokatorów trwało w tym kraju średnio od 4 do 9 miesięcy, a nawet do 23 miesięcy.

Nowelizacja objęła przestępstwa uzurpacji i przestępstwa naruszenia miejsca zamieszkania, za co grozi do 5 lat więzienia. Nowe przepisy dotyczą zarówno zwykłych domów, jak i drugich czy trzecich, takich jak dom wiejski, z którego korzysta się tylko w weekendy albo przebywa się tymczasowo np. kilka miesięcy w roku, co najczęściej dotyczy obcokrajowców.

A na początku marca 2025 r. na południu Teneryfy intruzów aresztowała policja pod zarzutem nielegalnego wtargnięcia. Ofiara, która pracowała przez całą noc po powrocie do domu rano zastała w swoim mieszkaniu parę. Kobieta twierdziła, że właściciel dał jej klucz, a mężczyzna powiedział, że to ona zaprosiła go do niby "swojego mieszkania".