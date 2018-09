Loty z i do Polski odwołane. Pojawia się także groźba polskiego strajku w Ryanairze

Ostatnie miesiące są wyjątkowo trudne dla irlandzkiego przewoźnika. Strajki w kolejnych państwach zmuszają linię do odwoływania setek lotów. Na horyzoncie pojawiła się także groźba strajku polskich pracowników przewoźnika.

Negocjacje z pilotami i pracownikami pokładowymi z sześciu europejskich państw nie przyniosły skutku. W efekcie zaplanowanego strajku Ryanair został zmuszony do odwołania 190 lotów zaplanowanych na piątek 28 września . Wśród nich są połączenia z naszym krajem. To cztery loty, które zaczynały się lub kończyły w Krakowie (Porto – Kraków o godz. 07:00, Kraków – Porto o godz. 12:00, Berlin – Kraków o godz. 11.05 oraz Kraków – Berlin o godz. 12:45).

Poza koniecznością zaproponowania pasażerom alternatywnych połączeń, Ryanair musi przygotować się na wypłacenie gigantycznych odszkodowań. Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach money.pl, strajk personelu pokładowego, dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie jest uznawany za powód wystarczający do odmowy wypłaty odszkodowania. A to może sięgnąć 400 euro (dłuższe loty poza Unię Europejską to 600 euro – red.).