Łotysz szmuglował Hindusów. Wpadł na Podlasiu

Podlaska policja zatrzymała tzw. kuriera nielegalnych migrantów

Funkcjonariusz zawrócił i zawiadomił dyżurnego w Suwałkach. Kierowca, którym okazał się 27-letni Łotysz, został zatrzymany do kontroli na węźle Raczki drogi S61. Przewoził on czterech Hindusów i dwóch obywateli Iranu. Cała grupa nie miała dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce.