LPP idzie na podbój Grecji, Włoch i Cypru. Właściciel Reserved chce otworzyć 500 nowych sklepów

"Duże zainteresowanie włoskich klientów ofertą online w sklepie paneuropejskim skłoniło nas do uruchomienia salonów stacjonarnych Sinsay w tym kraju. Równie obiecująco zapowiada się rynek grecki, który traktujemy jako naturalny kierunek dalszego umacniania naszej pozycji na Bałkanach. Z kolei z propozycją Reserved poprzez sklepy franczyzowe chcemy trafić do klientów na Cyprze. Co ważne, obserwując rosnące zainteresowanie linią produktów Sinsay z serii home, nie wykluczamy też poszerzenia asortymentu Reserved" – powiedział Lutkiewicz.