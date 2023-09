"Łup porzucili na drodze". Gang nastolatków okradał kioski

- Kilka dni później miało miejsce zatrzymanie na gorącym uczynku czwartego nieletniego sprawcy. 13-latek znajdował się w środku kiosku, gdy zatrzymali go bielańscy kryminalni. Nieletni miał przy sobie kominiarkę, torbę podróżną i narzędzia służące do dokonywania włamań. Okazało się również, że nieletni był poszukiwany przez praski Sąd Rodzinny, w celu doprowadzenia go do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - wyjaśniła Kozłowska.