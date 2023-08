Ma trzech synów. Pokazała rachunek z KFC

Średnio na wakacje, w przeliczeniu na osobę, zamierzamy wydać w tym roku. 1614 zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to 1358 zł – wynika z raportu Związku Banków Polskich "Wakacyjny portfel Polaków". Rodziny, które szukają oszczędności, wybierają kwatery z kuchnią, by móc przygotować posiłki we własnym zakresie.