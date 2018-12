Magia RRSO - 5 najważniejszych kwestii, dotyczących tego wskaźnika

Wiele mówi się w świecie finansów o procentach, wskaźnikach i stawkach dotyczących kwestii kredytowania klientów. Takie pojęcia jak oprocentowanie nominalne i rzeczywiste dla przeciętnego pożyczkobiorcy są trudne do rozróżnienia, a szkoda, bo znając terminologię, można racjonalnie wybierać najkorzystniejsze oferty pożyczek i kredytów. Ważne jest przede wszystkim RRSO produktów kredytowych. Co ono obrazuje i jak je interpretować?

RRSO to skrót od Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania i najczęściej mówi się o takiej stopie w kontekście omawiania kosztów kredytów i pożyczek. RRSO to także parametr decydujący o całkowitym koszcie pożyczki. Określa stopień kosztów ponoszonych przez klienta w związku z zawarciem z kredytodawcą lub pożyczkodawcą umowy kredytowej.

Oprocentowanie nominalne określa tylko, według jakiej stawki będą liczone odsetki dodawane do comiesięcznej raty, w ramach wynagrodzenia dla banku czy firmy pożyczkowej. Bywa jednak, że przy oprocentowaniu nominalnym równym 5 proc., RRSO zobowiązania wynosi nawet kilkadziesiąt procent. To najlepiej obrazuje, jak bardzo RRSO różni się od oprocentowania nominalnego, które jest tylko jedną z jego części składowych.

Co ciekawe, jak prezentuje wiele firm pożyczkowych, RRSO pożyczki może wynosić 0 proc. Nie jest to błędem czy sposobem na naciągnięcie klienta. W ramach organizowanych u pożyczkodawców promocji dla nowych klientów rzeczywiście można zaciągnąć pierwszą darmową pożyczkę, której RRSO będzie wynosiło 0 proc. Jest to oferta limitowana zarówno jeśli chodzi o kwotę pożyczki, jak i okres kredytowania. W przypadku gdy RRSO rzekomo darmowej pożyczki nie jest równe zeru, wówczas można przypuszczać, że mamy do czynienia z ukrytymi opłatami.