Majowe przymrozki zaszkodzą sadownikom. Wzrosną ceny

W zeszłym roku w maju padały rekordy ciepła. W tym roku pierwszy tydzień maja przyniósł przymrozki. Plantatorzy owoców już liczą straty. Plony mogą być znacznie niższe niż w ubiegłym roku.

Majowe przymrozki to kolejna fala niskich temperatur, jaka przeszła przez Polskę tej wiosny. Wcześniej do - 5 a miejscami nawet do - 8 stopni temperatura spadła w połowie kwietnia.

- Pędrak, opuchlak, to niszczy plantacje bardzo - mówi pan Leszek, plantator z woj. Mazowieckiego. - Zawiązki są ładne, kwiatów jest sporo, ale krzaki są małe. Jeśli pogoda się nie poprawi, nie zacznie padać, to zbiory będą mizerne.

Dostępne są też truskawki importowane, z Hiszpanii i Cypru - po ok. 8 złotych za kilogram. Można już kupić także truskawki z Węgier, łudząco podobne do polskich. Koszt, podobnie do owoców krajowych, ok. 20 złotych za kilogram.