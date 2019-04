Pojawiają się pierwsze nowalijki. Są już tegoroczne truskawki

Polskie truskawki wyhodowane pod folią kosztują średnio 23 zł za kilogram. Na rynku są już m.in. botwinka, szparagi czy rabarbar. Ceny nowalijek są umiarkowane, za to zeszłoroczne warzywa biją rekordy. Najdroższa jest kapusta i ziemniaki.

Kilogram tegorocznych truskawek kosztuje od 20 do 25 złotych. To krajowe truskawki z odmian wiosennych, uprawiane w foliowych tunelach, dzięki czemu są dostępne szybciej niż te z pól.

- To taki wyścig zbrojeń. Wygrywa ten, który ominie sezonowy szczyt, gdzie ceny są najniższe. Plantatorom zależy na tym, aby zacząć sprzedawać jak najwcześniej albo jak najpóźniej - mówi Maciej Kmera z giełdy Bronisze. - Te 25 złotych to cena wejścia, bo truskawki dopiero się zaczynają i póki co producenci dyktują ceny. One niedługo spadną, bo za chwilę na polski rynek wejdą zagraniczne truskawki z Węgier Bułgarii czy Rumunii.