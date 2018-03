Mała polska firma zmusiła Biedronkę do ustępstw. Poszło o meble

Biedronka ugięła się pod żądaniem niewielkiej dolnośląskiej firmy. Sieć wycofała ze sklepów produkt, zanim ten oficjalnie trafił do sprzedaży. Najprawdopodobniej reklamowana toaletka była chińską podróbką polskiego designu.

Biedronka zareagowała błyskawicznie. Meble nie trafiły do sprzedaży (Agencja Gazeta, Fot: Andrzej Michalik/Agencja Gazeta)

W tej sprawie wszystko działo się błyskawicznie. Dolnośląska firma meblarska Mega sp. z o.o. wysłała w czwartek oficjalne pismo do Jeronimo Martins Polska. To wystarczyło, by Biedronka zmieniła swoje plany i nie wprowadzała w sobotę do sprzedaży szeroko reklamowanego produktu, który najprawdopodbniej jest chińską podróbką polskiego designu.

Portugalska sieć, która od kilku miesięcy próbuje konkurować ze szwedzką Ikeą i regularnie proponuje elementy wyposażenia wnętrz własnej marki, została oskarżona o naruszenie praw autorskich i nieuczciwą konkurencję. Wystarczyła do tego gazetka zapowiadająca nową ofertę. Znalazła się w niej bowiem toaletka sygnowana logo Smukee.

Winni Chińczycy?

Niemal identyczny mebel od trzech lat produkuje i sprzedaje dolnośląska Ragaba. - Produkt (Biedronki - red.) jest łudząco podobny do naszego. Nie dość, że ma identyczny wymiar, bardzo charakterystyczny kształt nóg, a wykorzystanie tak małej klapki z lusterkiem i minischowka nie występuje w innych produktach na rynku - podkreśla Justyna Bielawska, przedstawicielka producenta. Jak dodaje, w firmie rozdzwoniły się telefony oburzonych klientów i pracowników. Nie podobało im się, że towar w dyskoncie oferowany jest kilkukrotnie taniej niż w oficjalnym sklepie marki. Choć dolnośląskie przedsiębiorstwo nie zarejestrowało wzoru przemysłowego, to charakterystyczny mebel jest chroniony na podstawie przepisów o prawie autorskim.

Zobacz, czy dostrzegasz różnicę między opisanymi produktami:

Jako przykład polskiego designu mebel od kilku lat jest prezentowany na targach meblarskich. Zapewne tam wpadł w oko chińskiemu przedsiębiorcy, który nie przejmował się regulacjami prawnymi. Marka Smukee to bowiem holenderska firma, która m.in. swój towar sprowadza z Chin.

Biedronka analizuje

Ostatecznie mebel nie trafił do sprzedaży, a Biedronka poszła na daleko idące ustępstwa, co przedstawiciele firmy Mega ocenili tylko pozytywnie. "Jesteśmy na etapie kompleksowej analizy tej sprawy. Do czasu jej finalnego wyjaśnienia, przychylając się do zgłoszonego w piśmie wniosku, podjęliśmy decyzję o niewprowadzaniu tego produktu do sprzedaży" - poinformowała nas Barbata Tokarz z biura prasowego JMP. Ponadto portugalska sieć poszła o krok dalej. Jak się dowiedzieliśmy, ze sklepów w soboty zniknęły plakaty z ofertą. W niektórych powieszono kartki informujące o decyzji.