Mały ZUS dla firm. Trzeba będzie się spieszyć

Składki ZUS dla małych firm będą niższe. Ale żeby skorzystać z preferencji, trzeba się będzie pospieszyć. Inaczej 6 tys. zł przepadnie.

W czwartek rząd przyjął ustawę, wprowadzającą tzw. mały ZUS plus. To realizacja przedwyborczej obietnicy, złożonej przez władzę. Dzięki temu najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić nawet 500 zł miesięcznie. Teraz ustawa musi przejść przez parlament.

Powiększenie tej grupy to koszt w okolicach 1,3 mld zł. To dla państwa, bo sami przedsiębiorcy wyjdą na plus. Oszczędności miesięczne to kilkaset złotych, a rocznie nawet kilka tysięcy złotych. Jak pisaliśmy w money.pl, projekt ustawy był gotowy już przed wyborami.