"Mam nadzieję, że z tej mąki będzie chleb". Elżbieta Rafalska o mące 500+

Minister rodziny jednym zdaniem podsumowała pojawienie się na rynku mąki 500+ produkowanej przez Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie Damłyn z wielkopolskiego Damasławka.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej zamieściła na Twitterze komentarz do artykułu serwisu WP Finanse o tym, jak producent mąki wykorzystał do celów marketingowych flagowy program PiS, czyli 500+. Mąka o tej nazwie to produkt Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego Damłyn z wielkopolskiego Damasławka.