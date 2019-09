Mama 4+ również dla ojców i obcokrajowców. Zaskakujące dane

Przez pół roku pieniądze z rządowego programu Mama 4+ pobiera już ponad 50 tys. matek i ojców. Co ciekawe, wśród nich są m.in obywatele Mongolii czy Danii, a świadczenie pobierają 3 osoby w wieku powyżej 99 lat.

Do danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotarł "Fakt". Wynika z nich, że przez 6 miesięcy programu Zakład uwzględnił ponad 50 tys. wniosków o świadczenie, zaś w 5 tys. przypadków wydał decyzje odmowną.

Jeśli zaś rodzice pobierają emeryturę lub rentę w niższej wysokości, to państwo dopłaca do wysokości 1100 zł. Średnio taki dodatek wynosi ok. 350 zł dla kobiet i 300 zł dla mężczyzn.