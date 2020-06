Mapa burzowa. Gdzie należy się spodziewać załamania pogody?

Mapa burzowa m.in. z portalu radarburz.pl przewiduje występowanie burz głównie we wschodniej połowie kraju. Miejscami występować będą także silne z opadami deszczu do 30 mm (lokalnie 50 mm), gradem do 4 cm średnicy i porywami wiatru do 80 km/h. Nie można również wykluczyć wystąpienia trąb powietrznych.