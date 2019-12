"Dziennik Gazeta Prawna" poinformował, że Banaś junior od poniedziałku nie pracuje już w banku Pekao SA. Wcześniej o możliwości posłużenia się synem Banasia pisały dzienniki "Gazeta Wyborcza" i "Rzeczpospolita" oraz Onet.

Marian Banaś. Syn szefa NIK wyleciał z Pekao - ciąg dalszy kontrowersji

Zgodnie z medialnymi doniesieniami z poprzedniego tygodnia jedną z form nacisku na prezesa NIK miało być posłużenie się jego synem. Przypomnijmy, że już w piątek Banaś miał złożyć rezygnację na ręce Marszałek Sejmu Elzbiety Witek. Podobny wyznaczył także swojego następcę, wiceprezesa Tadeusza Dziubę – pisał "DGP".Rząd liczy, że prezes NIK sam poda się do dymisji, ale jak zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin , jest również plan B. Ten opiera się na przygotowaniu projektu zmian w przepisach, które umożliwiłyby dymisję szefa Izby Kontroli.

Z ustaleń gazety wynika, że koperta z dymisją trafiła do marszałek Sejmu w piątek, ale została odesłana do uzupełnienia. Dokument nie wrócił już do Sejmu, po godzinie szef NIK zdementował rzekome złożenie urzędu.