Marian Banaś wciąż prezesem NIK, choć... nikt go nie widział. Nie ma kontaktu, nie było pożegnania

Ostatnie godziny Mariana Banasia w fotelu szefa Najwyższej Izby Kontroli właśnie się zaczęły? Opozycja mówi o złożonej rezygnacji, a politycy Zjednoczonej Prawicy mówią wprost, że powinien rozważyć dymisję. W NIK natomiast Banasia nie widzieli od tygodni. Nie ma informacji o odejściu, nie ma kontaktu. Jest za to dementi.

- Nie mieliśmy żadnej wewnętrznej komunikacji w tej sprawie. Nie było też dugo informacji zewnętrznej, żadnego oświadczenia. Tylko na korytarzach się coś plotkuje - przekonuje nasz rozmówca. Głównie o tym, że przyszedł czas na konkretną decyzję: czy to koniec Mariana Banasia, czy może wracać do pracy.

Marian Banaś w grudniu 2016 roku został wiceministrem finansów, a 1 marca kolejnego roku trafił do Krajowej Administracji Skarbowej, by zająć stanowisko szefa tej struktury. Nie był to jednak początek przygody Mariana Banasia w skarbówce - od wygrania przez PiS wyborów był szefem Służby Celnej i podsekretarzem stanu w resorcie finansów. Te same funkcje pełnił w latach 2005-2008, czyli za pierwszego rządu PiS.