Marketing Automation - z czym to się je?

W tym artykule odkryjemy wszystkie sekrety Marketing Automation, więc jeśli szukasz najlepszego źródła wiedzy w tej dziedzinie, to właśnie je znalazłeś!

Najprościej mówiąc, Marketing Automation to…

Proces gromadzenia danych behawioralnych i transakcyjnych klientów danej marki. Dzięki Marketing Automation jesteś w stanie wykorzystać zebrane informacje do prowadzenia maksymalnie spersonalizowanych kampanii marketingowych, których reklamy będą dokładnie dopasowane do zainteresowań oraz gustu konkretnej grupy docelowej. Bez względu na to, w jakich kanałach działasz, oprogramowanie takie jak SALESmanago Marketing Automation pozwoli Ci dotrzeć do potencjalnie najbardziej zainteresowanych konsumentów, co bezpośrednio przełoży się na wyniki sprzedażowe prowadzonych kampanii.

Analizuj dane i potrzeby klientów z Marketing Automation!

Czasy, w których marketerzy musieli ręcznie zarządzać zebranymi informacjami przeszły już dawno w niepamięć, a wszystko to dzięki Marketing Automation! Platforma SALESmanago Marketing Automation stworzona została z myślą o wsparciu sprzedaży oraz planowaniu idealnie dopasowanych kampanii marketingowych. W jaki sposób? Dzięki wykorzystaniu jednej z najbardziej zaawansowanych technologii na rynku systemów Marketing Automation - sztucznej inteligencji AI oraz Machine Learning. Dzięki nim możesz, między innymi:

• identyfikować użytkowników konkretnej witryny,

• monitorować zachowania konsumentów poprzez pliki cookies,

• tworzyć rekomendacje indywidualnie dopasowanych produktów,

• przeprowadzać analizę BIG Data,

• gromadzić i analizować zbiory danych w obrębie jednej platformy,

• personalizować kampanie w czasie rzeczywistym.

Marketing Automation w praktyce

Platforma SALESmanago Marketing Automation pozwala Ci na ustalenie własnych reguł automatyzacji - to Ty decydujesz co i kiedy ma się wydarzyć. Chcesz ofiarować specjalną zniżkę w ramach prezentu urodzinowego? A może oczarować stałego klienta indywidualnymi rabatami w zamian za regularne zakupy? Nic prostszego! Te i inne reguły pomogą Ci wzmocnić działania marketingowe w obszarach:

• Social Media - integracja z systemem Facebook Custom Audiences umożliwia Ci dokładniejsze monitorowanie zachowań użytkownika dla jeszcze lepiej dopasowanych kampanii,

• e-mail marketingu - nie zgaduj, wysyłaj spersonalizowane wiadomości zawierające potencjalnie najbardziej interesujące produkty,

• treści Twojej witryny - platforma umożliwia Ci dopasowanie treści landing page, banerów czy formularza kontaktowego do historii zakupowej konkretnego klienta,

• reklam sieci RTB - w prosty sposób docieraj do osób, które nie reagują na Twoje komunikaty, pomimo odwiedzin strony www,

• i wiele, wiele innych!

Funkcjonalności platformy SALESmanago Marketing Automation

Tutaj postaramy się szybko i konkretnie wymienić najważniejsze funkcjonalności naszego systemu!

Segmentacja bazy klientów

Jeśli chcesz zwiększyć Open Rate Twoich wiadomości, postaraj się o to, aby ich treści były jak najlepiej dopasowane do gustu i zainteresowań klientów! Segmentacja bazy pozwoli Ci na podzielenie użytkowników według konkretnych tagów, dzięki czemu łatwiej będzie Ci zarządzać stworzonymi grupami, np.:

• mieszkańców konkretnego obszaru,

• osób, które posiadają kartę stałego klienta,

• osób, które zakupiły produkty w ramach konkretnej akcji, np. Black Friday,

• użytkowników, którzy zapisali się na organizowane wydarzenie lub pobrali dany materiał.

Scoring działań

Scoring to inaczej punkty, które rozdzielasz użytkownikom po wykonaniu sprecyzowanych przez Ciebie działań. Sam ustalasz ile punktów otrzyma użytkownik za wykonanie konkretnych czynności, dzięki czemu będziesz mógł w łatwy sposób pozyskać informacje o klientach najbardziej lojalnych Twojej marce, klientach których najłatwiej będzie skusić do ponownego zakupu i innych. Przykładowe działania, na które możesz ustalić punktację to:

• zakup,

• porzucenie koszyka,

• obejrzenie reklamy bądź innego materiału,

• polubienie profilu marki w Social Media,

• zapoznanie się z tabelą rozmiarów, cennikiem itp.

Lead Nurturing

Według danych Marketing Sherpa, aż 79% użytkowników nigdy nie dokonało zakupu w danej witrynie, pomimo nawet kilkukrotnych odwiedzin. Nie wiesz, w jaki sposób nakłonić ich do zakupu? W tym kroku pomoże Ci właśnie funkcja Lead Nurturing!

Lead Nurturing, w najprostszym wyjaśnieniu, to pierwsza wiadomość powitalna jaką wysyłasz do swojego klienta, zawierająca niezbędne informacje na temat Twojej marki oraz jak najlepszego wykorzystania oferowanych produktów. Funkcja ta była użytkowana głównie w formie B2B, jednak bardzo szybko wpasowała się również do marketingu B2C. Dobrze wyedukowany klient to w dzisiejszych czasach skarb dla współpracy - będzie nie tylko wykonywał bardziej regularne zakupy w Twoim sklepie, ale także chętniej podzieli się informacjami z innymi, potencjalnymi klientami.

E-maile dynamiczne one-to-one

Czy wiesz, co łączy ze sobą wiadomości powitalne, urodzinowe i ratujące porzucony koszyk? Wszystkie te e-maile są w stanie zwiększyć wyniki sprzedażowe Twojej marki o nawet 2-5 razy! Zapomnij o tradycyjnych mailach masowych, skup całą swoją energię na tworzeniu oryginalnych, spersonalizowanych treści dla jeszcze większego zainteresowania!

Spersonalizowane treści w witrynie

Wydaje Ci się, że tworzenie indywidualnych treści dla każdego użytkownika jest męczące i nie daje znaczących efektów? Jesteś w błędzie!

Według danych zgromadzonych przez Marketing Profs aż 45% klientów częściej powraca oraz ponawia zakupy na stronach spersonalizowanych do ich własnych potrzeb i zainteresowań. Platforma SALESmanago Marketing Automation daje Ci możliwość przedstawiania indywidualnych banerów, produktów, a nawet formularzy kontaktowych - zbierz wszystkie najpotrzebniejsze dane na temat konkretnego klienta i spraw, aby poczuł się wyjątkowo!

Marketing Automation to przyszłość Twojej marki!

Zautomatyzuj swoje działania marketingowe i stań się marką idealną!

• Buduj bazę zachowań i zainteresowań klientów, i wykorzystuj te dane dla kreowania spersonalizowanych treści!

• Nagradzaj lojalnych klientów specjalnie przygotowanymi rabatami!

• Działaj i reaguj na zachowania Twoich konsumentów w czasie rzeczywistym!

• Skutecznie optymalizuj koszty kampanii i twórz idealne grupy docelowe!

• Zwiększ ilość leadów, dzięki indywidualnym wiadomościom i formularzom kontaktowym!

• Oferuj najlepsze wsparcie Twoim marketerom i handlowcom, optymalizując ich pracę dzięki dokładnej segmentacji i rozległym informacjom o klientach!

Wciąż nie jesteś przekonany?

Skorzystaj z bezpłatnego okresu Proof of Concept i wykorzystaj wszystkie możliwości platformy SALESmanago Marketing Automation w Twoim biznesie!