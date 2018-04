Marki własne dostały zadyszki. Ich udział w rynku spada

Pod markami sieci handlowych na Zachodzie sprzedaje się nawet 50 proc. żywności. W Polsce ich udział doszedł do 20 proc. i wyhamował – czytamy w poniedziałkowej „Rzeczpospolitej”.

Prawie co druga ryba kupiona w sklepie, co trzeci jogurt i mrożona, co piąte płatki śniadaniowe kupowane są w Polsce pod marką własną sieci handlowej. Polska jest w połowie stawki miedzy zachodem Europy, gdzie ich udział sięga połowy rynku, a resztą świata, gdzie popularność marek własnych jest zdecydowanie mniejsza.