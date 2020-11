Marta Lempart popiera 500+. "To godnościowy program"

- To, że nie mieliśmy długofalowej polityki społecznej i nie było nacisku na politykę społeczną mimo tego, że działy się dobre rzeczy za czasów Platformy, to jest wielkie zaniedbanie. To jest lekcja, którą mamy do nadrobienia - dodała liderka Strajku Kobiet, która w latach 2008–2010 pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na stanowiskach dyrektorskich.