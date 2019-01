Maski antysmogowe z dyskontu. Nowa oferta sieci Aldi

Profesjonalne maski antysmogowe można już dostać nawet w dyskontach. Za 49 zł sprzedaje je sieć Aldi. To oferta dla mieszkańców dużych miast oraz południowej części kraju.

Sieć Aldi wprowadza w Polsce do sprzedaży profesjonalne neoprenowe maski antysmogowe wielokrotnego użytku z wymiennym filtrem w cenie 49 zł. Dostępne są również same filtry - one kosztują 7,99 zł za sztukę.