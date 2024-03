Masowo płacimy za subskrypcje, z których nie korzystamy

Większość użytkowników korzysta z 2 do 3 subskrypcji, płacąc za nie do 150 zł miesięcznie. W subskrypcjach doceniamy przede wszystkim wygodę, dostęp do unikalnych treści oraz to, że ponosimy niższy koszt za korzystanie z produktów i usług, niż gdybyśmy opłacali je jednorazowo.