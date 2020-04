Masz 30 lat? Czas zacząć myśleć o emeryturze!

Myśl o emeryturze na pewno jeszcze nie zaprząta ci głowy. Nic dziwnego – w zasadzie teraz dopiero zaczyna ugruntowywać się twoja pozycja zawodowa. Teraz jest czas na kupowanie mieszkania i życie pełną piersią, a emerytura wydaje się bardzo odległą perspektywą. Dlatego coś takiego jak emerytalna polisa ubezpieczeniowa w ogóle nie pojawia się w twoich myślach. A to błąd. To najlepszy moment, żeby zacząć dbać o swoją finansową przyszłość.

Prognozy na emeryturę

Emerytura to problem, o który będziesz się martwić za 30 lat? Niekoniecznie. Wtedy możesz się zorientować, że już za późno, żeby naprawić sytuację. Cóż, trzeba to przyznać i powiedzieć jasno: prognozy naprawdę nie są najlepsze.

Ekonomiści i specjaliści od gospodarki wskazują na to, że wysokość emerytur może i będzie rosła, ale poziom inflacji nie jest znany. Na dodatek nie można zapomnieć o tym, że nawet jeśli dostaniesz całą kwotę miesięcznej emerytury, nadal będzie to jedynie cześć zarobków. Dlatego przejście na emeryturę zawsze oznacza przejście na niższy poziom życia.

Kiedy wyobrażamy sobie emeryturę, myślimy o tym, że to będzie czas odpoczynku. Że będzie można swobodnie podróżować i zająć się tysiącem rzeczy, na które nie ma czasu podczas lat aktywności zawodowej, wypełnionych wytężoną pracą. Jednakże to marzenie może okazać się mrzonką, a emerytura stanie się czasem ciągłego oszczędzania i przeliczania pieniędzy. Można jednak temu zapobiec, jeśli zajmiesz się tym odpowiednio wcześniej.

Emerytalna polisa ubezpieczeniowa

30 urodziny to najlepszy moment na to, żeby zacząć przygotowywać się do emerytury. Im wcześniej zaczniesz oszczędzać pieniądze, tym lepiej, ponieważ większą kwotę uda ci się uzbierać. W okolicach trzydziestki najczęściej ścieżka kariery jest już mniej więcej ułożona i można zacząć myśleć o zabezpieczeniu swojej przyszłości. Dobrym rozwiązaniem będzie właśnie emerytalna polisa ubezpieczeniowa.

To zupełnie inny rodzaj ubezpieczenia niż ten standardowy. Jest to swojego rodzaju ubezpieczenie oszczędnościowe, które polega na tym, że co miesiąc wpłacasz niewielką kwotę na konto ubezpieczenia, a w momencie przejścia na emeryturę te środki zostaną wypłacane co miesiąc w częściach, zwiększając wypłacaną kwotę emerytury. To pozwoli na prowadzenie życia na dotychczasowym poziomie, dzięki czemu zmiana nie będzie tak dotkliwa.

Emerytalna polisa ubezpieczeniowa to zabezpieczenie na przyszłość. W skład polisy może wchodzić także ubezpieczenie na życie. Oznacza to, że jeśli osoba ubezpieczona umrze, zgromadzone środki zostaną przekazane osobom bliskim, dzięki czemu łatwiej będzie poradzić sobie z kryzysem finansowym po stracie najbliższej osoby. Jest to sposób na zabezpieczenie przyszłości nie tylko dla przyszłego emeryta, ale dla całej rodziny.

Oszczędzanie na emeryturę

Wielu osobom wydaje się, że w przyszłości zaczną oszczędzać na emeryturę i to wystarczy. W pewien sposób tak, jednak warto pamiętać, że im wcześniej, tym lepiej. I im wcześniej się zacznie, tym mniejsze kwoty można odkładać, więc to mniej obciąży domowy budżet, dzięki czemu odkładanie na przyszłość nie będzie tak uciążliwe.

Oszczędzanie na własną rękę nie zawsze się udaje. Jeśli będziesz mieć dostęp do odłożonych pieniędzy, zawsze znajdzie się powód, by po nie sięgnąć. Wpłacanie ich na polisę sprawia, że naruszenie oszczędności jest trudniejsze. Chociaż oczywiście nie jest niemożliwe – przed wybraniem ubezpieczenia warto sprawdzić, czy można wypłacić uiszczoną kwotę wcześniej. Najczęściej jest to możliwe, więc w kryzysowej sytuacji nie zostaniesz bez środków.

To nieprawda, że odkładając pieniądze na lokatę czy konto oszczędnościowe, można zwiększyć kwotę o odsetki, a na polisie nie. Ubezpieczenia oszczędnościowe polegają właśnie na tym, że co jakiś czas otrzymuje się premię, która zwiększa wysokość wpłaconej kwoty. To naprawdę może pomóc ci zabezpieczyć przyszłość, a im szybciej zaczniesz o tym myśleć, tym lepiej.