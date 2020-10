Masz Allegro Smart? Możesz wziąć udział w największym internetowym festiwalu promocji

Allegro Smart! to jeden najpopularniejszych programów lojalnościowych w Polsce skierowany do osób, które robią zakupy w sieci, a dokładnie na Allegro.

Zasada subskrypcji jest prosta – im więcej robimy zakupów, tym większe mamy oszczędności. Usługa bowiem zwraca się w całości, gdy nabędziemy produkty na platformie jedynie 3 lub 4 razy. Każde kolejne zamówienie to dla nas wartość dodana. Dla porównania, jedna dostawa na Allegro to kilkanaście złotych. Abonament zwróci się więc bardzo szybko.

Allegro Smart! to jedna usługa, która ma dwa modele zakupu – roczny abonament w cenie 49 zł i miesięczny za 8,99 zł. Ten drugi wariant skierowany jest do osób, które zakupy robią sporadycznie, albo są wielbicielami krótkoterminowych zobowiązań.

Poza tym, dzięki tej usłudze klienci mają dostęp do codziennych promocji, przedsprzedaży biletów na najatrakcyjniejsze koncerty, spektakle i wydarzenia dostępne na eBilet, a także do ofert specjalnych podczas festiwali zakupowych.

Pamiętać należy, że Allegro to nie tylko kupujący. To także handlowcy. Z roku na rok jest ich coraz więcej. W pierwszej połowie 2020 roku liczba firm sprzedających na platformie wzrosła o 14 proc. do 117 tys., a liczba ofert o 21 proc. do 164 mln.