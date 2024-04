Masz bałagan na działce? Grożą za to surowe kary

Zabronione jest również zakłocanie spokoju, w tym spoczynku nocnego, i wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym. W zależności od skali naruszenia użytkownikowi ROD może za to grozić areszt lub grzywna do 5 tys. zł. Z nieco niższymi karami, bo do 1,5 tys. zł, trzeba się liczyć w przypadku używania przekleństw, lub umieszczenia w ogólnopublicznym miejscu nieprzyzwoitego rysunku albo napisu.