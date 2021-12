Masz czas tylko do końca roku. Możesz odzyskać nawet 3 tys. zł podatku

IKZE to, należący do III filara emerytalnego, instrument finansowy pozwalający na dobrowolne gromadzenie oszczędności z myślą o emeryturze. Szacunki ekspertów co do jej wysokości dla osób aktualnie pracujących są pesymistyczne. Nasza emerytura może wynosić tylko 1/3 ostatniego wynagrodzenia. Chcąc więc zapewnić sobie obecny standard życia w przyszłości, musimy samodzielnie zadbać o brakującą część pieniędzy. Niestety nikt za nas tego nie zrobi.