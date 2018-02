Masz dość natrętnych ofert przez telefon? Rozwiązanie jest banalne

Telemarketerzy potrafią niektórych doprowadzać do prawdziwego szału. Dzięki polskim przepisom jest na nich całkiem prosty sposób. Wystarczy odrobina cierpliwości i odpowiednie słowa.

"Dzień dobry dzwonię do pana z ofertą badania lekarskiego przeprowadzanego przez ogólnopolski ośrodek medyczny został pan wylosowany jako osoba do darmowych badań na który dzień zapisać?"

Poprzednie zdanie specjalnie zapisane jest bez kropek i przecinków, bo tak właśnie brzmią telemarketerzy, którzy dzwonią do nas i próbują nam wcisnąć swoje oferty. Nikt nie lubi tych telefonów i mało komu starcza cierpliwości na to, aby grzecznie odmówić. Chociaż wydaje się, że walka z nimi jest bezcelowa, to jest na telemarketerów sposób. Dodatkowo po naszej stronie stoją przepisy.

Jak zablokować reklamy przez telefon?

"Dziękuje, nie jestem zainteresowany. Proszę o usunięcie mojego kontaktu z waszej bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną". To moja odpowiedź na każdy tego typu telefon. Zgodnie z polskimi przepisami firma po otrzymaniu takiego oświadczenia ma obowiązek usunąć moje dane ze swojej bazy. Oczywiście pozostaje kwestia tego czy to zrobi. W końcu mój kontakt pozyskała też z nagięciem prawa, bo nie powiadomiła mnie o tym, a ma taki obowiązek.

Aby zwiększyć szanse na to, że nasza prośba zostanie uhonorowana można do niej dodać kilka elementów:

- od razu powiedzieć, że nagrywamy rozmowę (możemy to zrobić, ale musimy poinformować o tym rozmówcę, aby miał szansę się rozłączyć jeśli nie chce być nagrywany),

- poprosić o ponowne przedstawienie się telemarketera i podanie nazwy firmy z jakiej dzwoni (pomoże to w ewentualnym zgłoszeniu do odpowiedniej instytucji),

- poinformować, że wbrew art 23. Ust. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych firma nie poinformowała mnie o zdobyciu mojego numeru i w takim wypadku ma obowiązek go usunąć.