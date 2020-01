Matki masowo nękane przez ZUS? Z danych wynika co innego. "Pokazują to, co im pasuje"

Cztery osoby i jedna kamera. Tak w Warszawie wyglądał protest przedsiębiorczych matek przeciwko kontrolom ZUS-u. Zakład twierdzi, że nikogo nie nęka i jako dowód wyciąga dane. – A decyzje obniżające świadczenia? Tych statystyk ZUS nie podaje – odpowiada adwokat kobiet.

Przed oddziałem w Rybniku, jak opisał lokalny portal rybnik.com.pl, pojawiła się jedna pani z banerem. W Elblągu (źródło: dziennikelblaski.pl) ok. 6 rano zawieszono kilka transparentów, które kilkadziesiąt minut później ściągnęli pracownicy ZUS-u.

Obejrzyj: Mały ZUS+. "Krok w dobrym kierunku, ale w tej formie nie do przyjęcia"

W Wirtualnej Polsce opisywaliśmy m.in. historię pani Karoliny. Kobieta wychowuje dwójkę dzieci i prowadzi własną firmę. Twierdzi, że zatrudnia pracowników, odprowadza składki. Do jego gabinetu fizjoterapeutycznego w Bielsku-Białej mają przychodzić setki pacjentów.

- Działalność gospodarczą rozpoczęłam w 2015 roku. Zaszłam w ciążę kilka miesięcy później. W okienku w ZUS polecono mi, żebym podwyższyła sobie podstawę składek. Urodziłam dziecko, byłam na macierzyńskim, wróciłam do pracy. Później druga ciąża, znowu macierzyński – tłumaczyła.

- To nie jest odosobniony przypadek, kobiety mają dość – zaznaczyła pani Karolina.

Rzecznik MŚP zadeklarował wsparcie dla protestujących kobiet. Adam Abramowicz twierdzi, że biznesmenki spotkała kara za to, że usiłowały łączyć prowadzenie działalności gospodarczej z macierzyństwem.

- Nie złamały prawa, a mimo to ZUS masowo żąda zwrotu wypłacanych im świadczeń wraz z odsetkami. Nie ma na to innego wytłumaczenia jak urzędnicza nadgorliwość w trosce o stan finansów Funduszu – napisał Abramowicz.

- Jeżeli nawet są w tej grupie kobiety, które zarejestrowały i prowadziły działalność gospodarczą po to, by w przyszłości zapewnić utrzymanie swoim dzieciom, to należy im dać medal za przedsiębiorczość i odpowiedzialne macierzyństwo – dodał.