Matura 2020. Jak w praktyce będą wyglądały tegoroczne egzaminy?

Matura 2020 już niedługo. W związku ze zbliżającymi się egzaminami - w tym również egzaminem dojrzałości - Dariusz Piontkowski podał konkretne wytyczne, jakie będą obowiązywały w trakcie przeprowadzania matur i innych egzaminów. Podpowiadamy, czego mogą spodziewać się uczniowie.

Matura 2020. Co się zmienia?

Tegoroczna matura odbędzie się w zgoła innych warunkach niż do tej pory. Tym samym w myśl decyzji MEN, w składzie zespołu nadzorującego części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej znajdzie się co najmniej 2 nauczycieli (w tym jeden zatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin). Drugi nauczyciel musi być zatrudniony w innej szkole lub placówce. Przypomnijmy, że do tej pory zespół składał się z trzech członków.

MEN zadecydował również, że jeśli w sali egzaminacyjnej - w której odbywać się będzie matura - znajdzie się więcej niż 30 uczniów, liczba członków zespołu nadzorującego zostanie zwiększona o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.

Matura i pozostałe egzaminy 2020 roku - terminy: 9 - 29 czerwca - egzamin maturalny, bez ustnego

16 - 18 czerwca - egzamin ósmoklasisty

17-28 sierpnia - egzamin zawodowy

22 czerwca - 9 lipca - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Matura 2020. Co wiemy na temat sposobu przeprowadzenia egzaminów?

Matura i egzamin ósmoklasisty 2020 stanowiły główny temat wtorkowej konferencji MEN, w czasie której Dariusz Piontkowski ogłaszał kolejne terminy wskazanych testów. Jak podkreślił, wyniki tegorocznych matur mają być dostarczone do 11 sierpnia. - Poprawki do egzaminu maturalnego będą odbywały się we wrześniu. Ci, poprawiający swoje wyniki, dostaną je znacznie później, bo dopiero 30 września - zaznaczył.

Przypomnijmy, że już wcześniej resort edukacji zadecydował, że wyniki egzaminów maturalnych będą ogłaszane do 11 sierpnia, egzaminów ósmoklasisty do 31 lipca, natomiast egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do 31 sierpnia. Jednocześnie decyzją MEN rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 15 czerwca.

