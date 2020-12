mBank podnosi ceny niektórych usług. Tłumaczy to decyzjami Rady Polityki Pieniężnej

Co konkretnie się zmieni? Bank podniesie opłatę za kartę do konta do wysokości 10 złotych. Oprócz tego podniesiona będzie prowizja za wpłatę gotówki we wpłatomatach Euronetu do poziomu 0,5 proc. (ale min. 5 złotych). Natomiast transakcje kartami (do konta i kredytowymi): w loteriach i totalizatorach, w kasynach (również internetowych), salonach gier, zakładach bukmacherskich będą obarczone 4-proc. prowizją.