McDonald’s wprowadza papierowe słomki. W trosce o środowisko

Od 23 stycznia klienci restauracji McDonald’s nie otrzymają plastikowych słomek. Zmieniły się również opakowania deseru lodowego McFlurry. W swojej najnowszej strategii zapowiada też kolejne kroki proekologiczne.

McDonald's rezygnuje całkowicie z plastikowych słomek. Przynajmniej w Polsce. (123RF)

Plastikowe słomki sieć zastąpiła papierowymi. Polska jest pierwszym krajem, w którym sieć McDonald’s zdecydowała się na całkowite wyeliminowanie plastikowych słomek. Firma gwarantuje, że nowy produkt ma nie namakać przez co najmniej 5,5 godziny, a także, że w pełni poddaje się recyklingowi.

To nie koniec, ponieważ zmieniają się także opakowania McFlurry oraz patyczki do balonów. Od teraz są one również wyłącznie papierowe.

McDonald’s zapewnia również, że nowe, ekologiczne produkty nie stwarzają zagrożenia dla konsumentów.

"Rocznie w naszych restauracjach wykorzystujemy 160 mln słomek, 23 mln kubków do McFlurry i 3,5 mln patyczków do balonów. Zmiana surowca pozwala na znaczące ograniczenie zużycia plastiku. Dla konsumentów to niezauważalna różnica, ale dla środowiska ma duże znaczenie" - tłumaczy tę zmianę McDonald’s w oficjalnym komunikacie.

To nie koniec ekologicznych zmian, ponieważ McDonald’s deklaruje, że do 2025 roku wszystkie opakowania wykorzystywane w restauracjach będą pochodzić ze źródeł odnawialnych, recyklingu lub certyfikowanej produkcji.

McDonald’s deklaruje również, że do 2030 roku ograniczy emisję CO2 z własnych biur i restauracji o 36 proc. Na razie jednak nie podaje jak to osiągnie. "Wraz z naszymi partnerami chcemy identyfikować kolejne obszary i wdrażać rozwiązania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych" - widnieje na stronie sieci.

Wszystkie wskazane zmiany McDonald's w ramach własnej globalnej strategii sieci o nazwie #ScaleforGood.

Sieć chwali się, że procesy przemian widać już dziś – m.in. papierowe opakowania i serwetki w polskich punktach wykonane są z papieru z certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council). FSC to międzynarodowa organizacja not-for-profit, która skupia się nad odpowiedzialną gospodarką leśną, przy uwzględnieniu aspektów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych.

Oprócz tego klienci od 2018 roku otrzymują wyłącznie czarne łyżeczki do lodów i widelce, które, jak deklaruje firma, nadają się w pełni do recyklingu. We wszystkich restauracjach obowiązuje również segregacja odpadów z podzieleniem na odpowiednie frakcje.

W Polsce działa ponad 440 restauracji sieci McDonald’s. Na całym świecie - 38 tysięcy.