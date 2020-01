Lidl stawia na ekologię. Prezentuje "wielokrotkę", torbę w pełni poddającą się recyklingowi

Lidl deklaruje, że "wielokrotka" ratuje środowisko. Dzięki wprowadzonym zmianom w gramaturze i surowcu sieć zaoszczędzi aż do 2 tys. ton plastiku w ciągu roku. Do tego jednak musiałyby się zmienić preferencje klientów.

"Wielokrotka" ma być rozwiązaniem na problem "foliówek". (Fotolia, Fot: fotolia)

"Wielokrotki" to reklamówki i torby na zakupy wielokrotnego użytku. Lidl deklaruje, że są one wykonane w 80. proc. z surowców z recyklingu, a do tego nadają się w pełni do recyklingu.

Najwyższe standardy toreb ma zapewnić przyznany im certyfikat Blue Angel. To atest potwierdzający dochowanie wysokich standardów w procesie przetwarzania surowców oraz produkcji towarów pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne.

- W ciągu roku w dalszym ciągu każdy z nas zużywa średnio 250-300 toreb - to ogromna ilość plastiku. Korzystając z toreb wiele razy jesteśmy w stanie znacznie ograniczyć jego wolumen. (…) Pamiętajmy, by dokonywać świadomych wyborów i by "wielkorotki" towarzyszyły nam zawsze podczas robienia zakupów - zwraca się do klientów Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication.

Do tego jednak potrzebne byłyby zmiany przyzwyczajeń konsumentów, którzy wciąż kupują "foliówki" przy każdej wizycie w sklepie. Przeciętny Polak zużywa rocznie nawet 300 plastikowych toreb, podczas gdy np. na jednego Niemca przypadają zaledwie 24 takie torby.

To nie jest pierwsza akcja proekologiczna Lidla. Sieć już wcześniej zobowiązała się do obniżenia o 20 proc. zużycia plastiku w opakowaniach do 2025 roku.

- Lidl Polska już eliminuje plastik w opakowaniach produktów marek własnych oraz pracuje nad tym aby wszystkie te opakowania nadawały się do recyklingu - komentuje Aleksandra Robaszkiewicz.

Wszystko to w ramach zainicjowanej przez sieć strategię zrównoważonego rozwoju "REset Plastic". Obejmuje ona pięć obszarów działania: od redukowania i projektowania przez recykling i niwelowanie wykorzystania plastiku po innowację i edukację.