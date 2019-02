Medyczna marihuana wyprzedana w miesiąc

Szybko poszło. Pierwsze 7 kg medycznej marihuany rozeszło się w niespełna miesiąc – czytamy we wtorkowej „Gazecie wyborczej”. Kupiło ją ok. 300 pacjentów.

Wprowadzenie medycznej marihuany do Polski szło jak po grudzie. Lek jest dostępny w Polsce od połowy stycznia. Prawo do jego sprzedaży ma w tej chwili tylko jedna firma, która sprowadza lek z Kanady.

W pierwszym miesiącu kupiło go około 300 pacjentów, głównie w dużych miastach. Jednak najwięcej recept zrealizowano w Koninie. To właśnie do tego miasta z całej Polski przyjeżdżają chorzy z całej Polski, bo od roku działa tam punkt konsultacyjny medycznej marihuany. Prowadzi go grupa lekarzy i farmaceutów.