Marihuana medyczna już za miesiąc w polskich aptekach. Receptę może wystawić każdy lekarz

W teorii już od roku konopie medyczne są dopuszczone do obrotu w Polsce, ale w praktyce nie można ich legalnie kupić. To się wkrótce zmieni.

Na razie mało który lekarz w Polsce miał do czynienia z terapią marihuaną, ale jest szansa, że ten lek będzie stosowany coraz częściej - już od roku prowadzone były szkolenia w zakresie leczenia marihuaną.

Lekarze, którzy są zwolennikami leczenia za pomocą marihuany medycznej, wskazują, że bardzo łagodzi bóle nowotworowe, a także prowadzi do uspokojenia w przypadku choroby Alzheimera.

Wprawdzie w ustawie zalegalizowano surowce farmaceutyczne w postaci medycznej marihuany do przygotowywania leków recepturowych, ale w rozporządzeniu ministra zdrowia wprowadzono wyśrubowane kryteria obowiązujące dla surowca farmaceutycznego w kwestii ilości substancji czynnej, co zniechęca firmy do wejścia ze swoimi produktami na rynek.