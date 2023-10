87-latek pomylił biegi. Zniszczył cztery samochody

Niefortunna pomyłka

- Okazało się, że sprawcą wszystkich uszkodzeń jest 87-latek siedzący za kierownicą mitsubishi pajero. Mężczyzna był wyraźnie zdezorientowany i oszołomiony tym, co zrobił. Wszystko wskazuje na to, że pomylił on "reverse" z "drive" w swoim aucie z automatyczną skrzynią biegów - przekazała st. asp. Magdalena Gąsowska z komendy w Piasecznie.