Mężczyzna w kilka sekund zebrał 42 punkty karne. Kierowca audi słono zapłaci

Wyższe mandaty sypią się od początku 2022 roku, kiedy to wszedł w życie nowy taryfikator. Maksymalna wysokość grzywny za wykroczenia drogowe została wtedy podniesiona z pięciu do 30 tys. zł, a maksymalna wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant - wzrosła z 500 zł do 5 tys. zł. Od 17 września ubiegłego roku natomiast wzrosła maksymalna liczba punktów karnych, jakie policja może nałożyć na kierowcę za jedno wykroczenie - z 10 do 15.